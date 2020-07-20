В Лунинецком районе утонул мужчина

19 июля возле Больших Чучевич утонул 29-летний лунинчанин.

По словам председателя районной организации общества спасения на водах Любови Гуторовой, компания из 8-ми человек отдыхала на берегу карьера. Не обошлось, увы, без алкогольных напитков. Один из мужчин решил переплыть водоем, но на обратном пути вдруг поднял руки вверх и начал тонуть… Друзья бросились на помощь, но предотвратить трагедию не смогли. Спасатели МЧС нашли тело на глубине трех метров, медикам лишь оставалось констатировать смерть.

— Подобный случай — не первый в статистике 2020 года, — заметила Любовь Емельяновна. — В марте оборвалась жизнь жителя деревни Вичин, который упал в воду карьера агрогородка Дятловичи в состоянии алкогольного опьянения. Именно это обстоятельство вместе с несоблюдением мер личной безопасности привело к непоправимой беде.

Напоминаем о недопущении купания в неустановленных и запрещенных местах. Даже самая малая доза алкоголя несовместима с отдыхом возле воды. Нельзя входить в акваторию разгоряченным и уставшим. Отдельный призыв к родителям. Не оставляйте детей без присмотра! Не спускайте с них глаз, будьте во всем примером. Берегите себя и своих близких!