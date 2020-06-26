В Лунинце расписали краской два вагона поезда. Подозреваемого установили

Как сообщают в УВД Брестского облисполкома, в локомотивном депо Лунинца неизвестный расписал краской два вагона. За порчу имущества было возбуждено уголовное дело.

Сыщики Барановичского ОВД на транспорте установили подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Пинска, который несколько лет назад уже попадал в поле зрения правоохранителей за граффити.

Подобные случаи — не редкость. В Беларуси существует целая молодежная субкультура: несколько команд, участники которых соревнуются между собой. Молодые парни направляются на крупные железнодорожные узлы и наносят на подвижные составы надписи и рисунки. Цель – состав с надписями должен проехать от станции до станции, чтобы как можно больше людей его увидели. Таким способом они проявляют себя.

МВД напоминает: подобные действия могут быть квалифицированы по статье 341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества». Предусмотренное наказание – общественные работы, штраф или арест.