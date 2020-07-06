В Лунинецком районе Mercedes съехал в мелиоративный канал

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, дорожная авария произошла 2 июля в 20:05 часов.

По предварительной информации: 61-летний гражданин Украины, житель Киевской области, на автомобиле «Мерседес Бенц Ванео» двигался по автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении от Микашевич в сторону Лунинца. На 338 километре мужчина не справился с управлением, съехал в левый кювет, после чего опрокинулся в мелиоративный канал. В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован.

Для извлечения из воды автомобиля понадобилась помощь спасателей. Проводится проверка.