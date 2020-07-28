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В Лунинецком районе угонщики машины пытались скрыться и протаранили забор

L N Send an email 3 часа тому назад
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В Лунинецком районе двое местных жителей подозреваются в угоне легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Лунинецкий РОВД ночью 26 июля обратилась хозяйка «Вольво». Она пояснила, что оставила машину на парковке в агрогородке Лунин, однако через несколько часов не обнаружила ее на месте. Вскоре исчезнувшая легковушка попала в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться от погони, но не справился с управлением и врезался в забор частного дома.

Позже милиционеры восстановили картину происшествия. Выяснилось, что 40-летний и 26-летний местные жители, заметив на улице автомобиль, решили на нем покататься. Чтобы проникнуть в салон, разбили боковое стекло.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.214 УК (угон транспортного средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые задержаны. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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L N

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