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В Лунинецком районе в ДТП пострадал водитель
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 30 июня около 11:00 часов 69-летний житель Лунинецкого района, управляя автомобилем «Ситроен», двигался по автодороге «Ганцевичи-Лунинец».
Вблизи станции Дятловичи при осуществлении маневра поворота налево водитель совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Рено» под управлением 35-летнего жителя Ганцевичей.
В результате столкновения «Рено» съехал в кювет. Водитель автомобиля «Ситроен» с травмами доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Проводится проверка.