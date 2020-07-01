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В Лунинецком районе в ДТП пострадал водитель

L N Send an email 37 минут тому назад
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Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 30 июня около 11:00 часов 69-летний житель Лунинецкого района, управляя автомобилем «Ситроен», двигался по автодороге «Ганцевичи-Лунинец».

Вблизи станции Дятловичи при осуществлении маневра поворота налево водитель совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Рено» под управлением 35-летнего жителя Ганцевичей.

В результате столкновения «Рено» съехал в кювет. Водитель автомобиля «Ситроен» с травмами доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Проводится проверка.

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L N

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