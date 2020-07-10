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В Полесском автомобиль наехал на велосипедистку. Женщина скончалась в больнице

L N Send an email 1 час тому назад
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Как сообщает УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло 9 июля в 15.55.

По предварительной информации: 44-летний житель агрогородка Дятловичи, управляя автомобилем «ГАЗ 2217», двигался по улице Октябрьской агрогородка Полесский. Во встречном направлении двигалась 75-летняя велосипедистка, местная жительница. В непосредственной близости от автомобиля, женщина начала поворачивать налево. Наезда избежать не удалось.

В результате аварии пенсионерка с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где позже скончалась.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователями будет дана правовая оценка.

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L N

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