Вблизи Мокрово обнаружен снаряд времен войны

В дежурную часть поступило сообщение о том, что вблизи деревни Мокрово обнаружен боеприпас времен войны. Об этом сообщает заместитель начальника – начальник милиции общественной безопасности Лунинецкого РОВД Виталий Рылач.

Во время работ по обкашиванию территории около железнодорожного полотна рабочий увидел в траве снаряд. Взрывоопасный объект находился на расстоянии 15 метров от путей.

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Территорию, где обнаружили боеприпас, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, найденным объектом является артиллерийский снаряд 107 мм времен Великой Отечественной войны.

Других взрывоопасных объектов военнослужащие не обнаружили. В настоящее время артефакт уничтожен.