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Житель Лунинецкого района обвиняется в совершении имущественных преступлений

L N Send an email 4 секунды тому назад
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Лунинецким районным отделом Следственного комитета расследуется многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве и присвоении денег юридического лица.
 
Согласно материалам уголовного дела, 26-летний житель Лунинецкого района, являясь учредителем и директором частного предприятия, в период с января 2014 года по май 2020 года под различными предлогами завладел денежными средствами и имуществом граждан, а также юридических лиц.
 
Деньги обвиняемый получал под предлогом поставки крупных партий сельскохозяйственной продукции, а также займов.
 
Получая денежные средства от потерпевших, обвиняемый принятые на себя обязательства не выполнял, после чего либо переставал выходить на связь либо регулярно переносил срок выполнения обещанного.
 
Кроме того, в марте текущего года обвиняемый мошенническим путем завладел 10 000 тюльпанов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю из Дрогичинского района.
 
Также мужчина, действуя от имени возглавляемой им организации в сентябре 2019 года приобрел в лизинг 2 автомобиля, которые, в нарушение договоров лизинга, в мае 2020 года продал, причинив ущерб лизинговой компании в сумме более 63 тысяч рублей.
 
Следователями в настоящее время установлено 18 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, в результате совершения которых он причинил имущественный вред 10 гражданам и 2 юридическим лицам на общую сумму свыше 210 тысяч рублей.
 
В отношении фигуранта возбуждено 12 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.
 
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
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L N

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