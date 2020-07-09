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Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве своего знакомого

L N Send an email 3 часа тому назад
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Фото: sk.gov.by
Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 39-летнего жителя аг. Бостынь.
 
Согласно материалам уголовного дела, утром 6 июля в Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о безвестном исчезновении ее бывшего мужа.
 
Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, следователи совместно с сотрудниками милиции в тот же день определили последовательность действий и передвижений 39-летнего мужчины в предыдущий день и установили, что его исчезновение носит криминальный характер.
 
По данным следствия, мужчина вместе со своим 24-летним знакомым распивал спиртное по месту жительства бывшей супруги, после чего вдвоем ушли в дом товарища, где продолжили выпивать. Ночью подозреваемый уговорил своего собутыльника выйти в лес, чтобы забрать водку, которую якобы ранее там спрятал.
 
Находясь в лесном массиве 24-летний подозреваемый нанес несколько ударов в область головы своему знакомому металлическим предметом, который для этого взял с собой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. После совершения убийства мужчина закопал тело погибшего в лесу и накрыл место захоронения ветками. 
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси, он задержан.
 
В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, в том числе с участием подозреваемого, назначен ряд экспертных исследований. Мотив совершения преступления устанавливается.
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L N

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