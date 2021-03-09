На РПУП “Униформ” выпустили первую партию боевок нового образца для МЧС Беларуси

Наша первая встреча состоялась более полутора десятилетий тому назад, когда студентка Бобруйского технологического колледжа искала свой путь в профессии, участвовала в Республиканском фестивале-конкурсе «Мельница моды» и других мероприятиях для молодых модельеров. Ее мечта создавать одежду, которая пользовалась бы постоянным спросом у людей, сбылась. Знакомьтесь, директор РПУП «Униформ» Ирина СЕНЮК.

– Первый квартал для небольшого коллектива предприятия – это период, когда анализируются результаты деятельности за предыдущий год. Каким он был для микашевичских швейников?

– Как и для многих предприятий, – сложным, но очень насыщенным. Несмотря на непростые условия работы, связанные с пандемией коронавируса, в финансово-экономическом плане сработали хорошо. Выпустили продукции более 2 миллионов 440 тысяч рублей, а выручка от реализации товаров увеличилась почти до 4 миллионов рублей. Продолжили работу по снижению материальных затрат на производство наших изделий и сократили расходы по этой статье.

Однако самое важное, заключается даже не в цифрах, а в том, что «Униформ» в который раз продемонстрировал, что ему по силам любые, даже непосильные, на первый взгляд, задачи. Небольшое производство – это только дополнительный «плюс» при переналадке оборудования и запуске новой продукции. И об этом я говорю с особой гордостью и огромной признательностью к работникам. В январе 2020 года к нам обратились коллеги из России, куда поставляем различную спецодежду для пожарных-спасателей, с просьбой рассмотреть вопрос об выпуске защитных масок на наших мощностях. К тому времени их производства начали закрываться на карантин, поэтому средства индивидуальной защиты стали настоящим дефицитом.

Объем предполагаемого заказа – около 10 миллионов штук, впечатлял, поэтому принялись за подготовительную работу: получение сертификатов, поиск сырья, расчеты технологических процессов.

Вот только контракт с россиянами так и не заключили. В Беларуси началась первая волна COVID-19 и мы сконцентрировали все силы на обеспечении средствами индивидуальной защиты наших медиков, сотрудников МЧС, работников других предприятий и структур. Начали с масок, наладили производство бахил, шапочек, нарукавников, костюмов и передников, задействовали практически все имеющееся оборудование. Люди не считались с личным временем – кроили, шили, фасовали. А еще – разрабатывали лекала. Благодаря им многие организации Лунинетчины получили возможность собственными силами обеспечить СИЗами свои коллективы или организовать их изготовление в помощь медикам.

Конечно, было непросто. Но поддержка земляков придавала сил и энергии. Предприятия, где есть швейные цеха, предлагали воспользоваться их мощностями. Председатели: райисполкома – Александр Пачко и райсовета – Виктор Рафалович, оказывали всестороннее содействие, включая решение вопросов на самом высоком уровне.

– Какие еще заказы реализовало РПУП «Униформ»?

– К традиционному ассортименту перешли в мае. Продолжили давнее сотрудничество с ООО «Пожснаб». Это борисовское предприятие комплектует пожарную, специальную и специализированную технику крагами, перчатками, теплоотражающими костюмами и другими изделиями «Униформа». Оперативно справились с заказом на более чем 2000 шлемов, а также с поставкой 10 тысяч краг и столько же перчаток для МЧС. Пользовалась спросом и наша кобура для топора спасателя. Кроме того, при содействии российской фирмы «Фарадей» (РПУП «Униформ» является ее официальным дилером в нашей республике) поставили около 2000 пар специальных резиновых износоустойчивых сапог пожарного. А еще выиграли тендер на производство 3700 единиц боевой одежды для МЧС Беларуси. Она – нового образца и изготовлена в полном соответствии с требованиями к пожарному обмундированию международного регламента. Разрабатывали ее совместно с сотрудниками НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС РБ, Витебского технологического университета. У новинки – улучшенные защитные и эксплутационные характеристики, а также вес костюма и куртки уменьшился на килограмм, что играет не последнюю роль при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подвели итоговую черту под еще одним проектом по обновлению ассортимента защитной одежды для аварийно-спасательных подразделений МЧС. Его результатом стал специальный костюм, который обеспечивает высокую защиту при спасении людей на реках и озерах, а также работе в воде. Такая одежда будет прекрасным помощником при паводках и затоплениях во время весеннего половодья, при порывах трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, авариях с участием опасных химических средств. В магазинах предприятия все желающие могут приобрести пледы, постельное белье и другую продукцию РПУП «Униформ». Стараемся регулярно пополнять ассортимент новинками. Недавно разработали костюм для активного отдыха. Пробная партия скоро появится в продаже.

– Что в планах?

– Активно готовимся к участию в нескольких тендерах и очень надеемся на победу. Настроение у работников оптимистичное. Коллектив обновляется, на смену ветеранам приходит молодежь. Среди новичков все больше выпускниц колледжей. Это значит, что профессия «швея» возрождается. Правда, по-прежнему не хватает наладчиков швейного оборудования. Готовы взять на себя расходы по обучению, если найдутся желающие.

Беседовала Наталья ЛЯЛЮК. Фото из архива РПУП «Униформ».