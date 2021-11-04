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Пенсии в ноябре

С 1 ноября текущего года  выросли минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ). БПМ с ноября месяца составляет 288,01 руб. Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплат, надбавок и повышений будут действовать до конца января 2022 года

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается при стаже 25 лет у мужчин  и 20 – у женщин) без учета доплаты в 20% средней зарплаты для исчисления пенсий25% БПМ72,00 р.
Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии):  
инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства110% БПМ316,81 р.
инвалидам с детства 2 группы95% БПМ273,61 р.
инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца85% БПМ244,81 р.
инвалидам 3 группы75% БПМ216,01 р.
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет50% БПМ144,01 р.
матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявших уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет 130% БПМ пенс.283,39 р.
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:  
первой80% БПМ230,41 р.
второй85% БПМ244,81 р.
третьей95% БПМ273,61 р.
четвертой110% БПМ316,81 р.
Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:  
75 лет75% миним. пенсии по возрасту54,00 р.
80 лет100% миним. пенсии по возрасту72,00 р.
Надбавки к пенсиям:  
инвалидам 1 группы100% миним. пенсии по возрасту72,00 р.
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста50% миним. пенсии по возрасту36,00 р.
Повышения пенсий:  
инвалидам войны 1 и 2 группы400%288,00 р.
инвалидам войны 3 группы250%180,00 р.
военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга250%180,00 р.
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии250%180,00 р.
лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах250%180,00 р.
бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины100%72,00 р.
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий)50%36,00 р.
лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны50%36,00 р.
родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей)180%129,60 р.
детям-инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак) и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов войны100%72,00 р.
донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста40%28,80 р.
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту)50%36,00 р.
Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста:  
при осуществлении ухода за одним лицом100% БПМ288,01 р.
при осуществлении ухода за двумя и более лицами120% БПМ345,61 р.

Ирина СЕМЕНЧЕНКО, начальник управления по труду, занятости и социальной защите.

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