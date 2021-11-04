Пенсии в ноябре

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается при стаже 25 лет у мужчин и 20 – у женщин) без учета доплаты в 20% средней зарплаты для исчисления пенсий 25% БПМ 72,00 р.

Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии):

инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства 110% БПМ 316,81 р.

инвалидам с детства 2 группы 95% БПМ 273,61 р.

инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца 85% БПМ 244,81 р.

инвалидам 3 группы 75% БПМ 216,01 р.

лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет 50% БПМ 144,01 р.

матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявших уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет 130% БПМ пенс. 283,39 р.

детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой 80% БПМ 230,41 р.

второй 85% БПМ 244,81 р.

третьей 95% БПМ 273,61 р.

четвертой 110% БПМ 316,81 р.

Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет 75% миним. пенсии по возрасту 54,00 р.

80 лет 100% миним. пенсии по возрасту 72,00 р.

Надбавки к пенсиям:

инвалидам 1 группы 100% миним. пенсии по возрасту 72,00 р.

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста 50% миним. пенсии по возрасту 36,00 р.

Повышения пенсий:

инвалидам войны 1 и 2 группы 400% 288,00 р.

инвалидам войны 3 группы 250% 180,00 р.

военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга 250% 180,00 р.

лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии 250% 180,00 р.

лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах 250% 180,00 р.

бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины 100% 72,00 р.

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) 50% 36,00 р.

лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны 50% 36,00 р.

родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 180% 129,60 р.

детям-инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак) и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов войны 100% 72,00 р.

донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста 40% 28,80 р.

инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) 50% 36,00 р.

Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста:

при осуществлении ухода за одним лицом 100% БПМ 288,01 р.