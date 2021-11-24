IV Международная конференция «Гранит-Экспорт» прошла в онлайн-формате

В мероприятии приняли участие основные покупатели РУПП “Гранит” на российском рынке.Участники встречи обсудили с ними особенности, проблемы и перспективы организации закупок нерудных строительных материалов. Кроме того, их интересовали вопросы по исполнению договорных обязательств при реализации продукции на экспорт и развитию взаимоотношений.

Особое внимание уделили теме, касающейся перевозок нерудных строительных материалов.

Почти все участники конференции выразили обеспокоенность постоянным ростом ставок за пользование вагонами российских собственников и неритмичным подходом вагонов под погрузку в адрес РУПП «Гранит».

По этому поводу заместитель генерального директора по ВЭД маркетингу и сбыту Михаил Федорович предложил российским покупателям рассмотреть возможность приобрести вагоны в собственность или взять их в аренду для обеспечения стабильной работы.

Чтобы удовлетворить потребности покупателей, предприятие планирует дополнительно производить щебень мелких фракций. И, помимо этого, благодаря реконструкции одной из технологических линий, мтут смогут увеличить выпуск щебня фракции 5-20 мм второй группы.

Большинство участников заинтересованы в увеличении объемов потребления в 2022 году.

Также на конференции обсудили порядок работы в период пандемии, когда все взаимоотношения происходят только онлайн.

К слову, на этой неделе состоится онлайн-конференция уже с нашими западными потребителями – представителями организаций из Польши, Литвы, Латвии и Калининграда.

Международная конференция «Гранит-Экспорт» – это площадка для решения возникающих вопросов по поставкам, исполнению договоров и сотрудничеству. Она позволяет выстраивать диалог с нашими партнёрами открыто и эффективно.