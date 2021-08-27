«Не хлебом единым…»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Часто приходиться слышать, что в Западной Беларуси (в отличие от Восточной, где якобы народ голодал) люди были зажиточными. Вновь и вновь приходится повторять: все относительно. И читать документы! «Райские» условия жизни на «крэсах входних» Польши существовали для сравнительно небольшой части населения. Большинство же крестьянства было оторвано от «удобств цивилизации».

В 1927 году даже лунинецкий староста характеризовал условия жизни полешуков как «невыносимые», а поветовый врач в своем отчете писал: «…Дома строятся низкие, малые, обычно из одного помещения, с небольшим проемом для окон и дверей, чтобы не тратилось тепло. Большинство таких строений пола не имело, его заменял песок. Стены, понятно, совсем не штукатурились. …Четвертая часть дома обычно занята большой печью. …В Красной Воле и Лахве часть домов не имела печей, а еду готовили на каминах, от которых по дому шел чад и вонь. …Питанием для крестьян служат почти что исключительно хлеб, картошка и небольшое количество солонины как «окраска» для еды. Мясо крестьяне ели обычно два раза на год, по большим праздникам».

На этот счет есть и семейные воспоминания. Моя лунинецкая бабушка 16-летней «выскочила» замуж «на Вэлесницу». Род деда с 1856 года был «причислен в постоянную лесную стражу», это значит, кроме дохода с крестьянского подворья, получал и денежную оплату. Имея в хозяйстве корову и свиней, сад и пасеку, семья не голодала.

А вот младшая на 10 лет сестра бабушки, которая проживала с матерью в городе (прадед в поисках заработков эмигрировал за океан), подростком вынуждена была искать источник доходов. По большим праздникам нанималась в помощники к кухаркам местных богатеев. С печальной улыбкой говорила:

–Когда после работы уходила домой, провожали хозяйки. Так вот, «жидовка» всегда давала свежеиспеченную булочку, а «полячка» только проверяла карман фартука: не украла ли я горсть муки или щепотку сахара…

Конечно, эта деталь характеризует не народы, а их представителей, но – тем не менее. Вспоминала двоюродная бабушка и заставленные мясными «деликатесами» витрины польских магазинов, возле которых городская беднота часто прогуливалась, чтобы «понюхать и облизнуться»…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.