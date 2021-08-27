Год народного единства

«Не хлебом единым…»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Часто приходиться слышать, что в Западной Беларуси (в отличие от Восточной, где якобы народ голодал) люди были зажиточными. Вновь и вновь приходится повторять: все относительно. И читать документы! «Райские» условия жизни на «крэсах входних» Польши существовали для сравнительно небольшой части населения. Большинство же крестьянства было оторвано от «удобств цивилизации».

В 1927 году даже лунинецкий староста характеризовал условия жизни полешуков как «невыносимые», а поветовый врач в своем отчете писал: «…Дома строятся низкие, малые, обычно из одного помещения, с небольшим проемом для окон и дверей, чтобы не тратилось тепло. Большинство таких строений пола не имело, его заменял песок. Стены, понятно, совсем не штукатурились. …Четвертая часть дома обычно занята большой печью. …В Красной Воле и Лахве часть домов не имела печей, а еду готовили на каминах, от которых по дому шел чад и вонь. …Питанием для крестьян служат почти что исключительно хлеб, картошка и небольшое количество солонины как «окраска» для еды. Мясо крестьяне ели обычно два раза на год, по большим праздникам».

На этот счет есть и семейные воспоминания. Моя лунинецкая бабушка 16-летней «выскочила» замуж «на Вэлесницу». Род деда с 1856 года был «причислен в постоянную лесную стражу», это значит, кроме дохода с крестьянского подворья, получал и денежную оплату. Имея в хозяйстве корову и свиней, сад и пасеку, семья не голодала.  

А вот младшая на 10 лет сестра бабушки, которая проживала с матерью в городе (прадед в поисках заработков эмигрировал за океан), подростком вынуждена была искать источник доходов. По большим праздникам нанималась в помощники к кухаркам местных богатеев. С печальной улыбкой говорила:

–Когда после работы уходила домой, провожали хозяйки. Так вот, «жидовка» всегда давала свежеиспеченную булочку, а «полячка» только проверяла карман фартука: не украла ли я горсть муки или щепотку сахара…

Конечно, эта деталь характеризует не народы, а их представителей, но – тем не менее. Вспоминала двоюродная бабушка и заставленные мясными «деликатесами» витрины польских магазинов, возле которых городская беднота часто прогуливалась, чтобы «понюхать и облизнуться»…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.

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