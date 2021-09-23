COVID-19 в Беларуси: данные на 23 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 973 пациента с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 523 пациента.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 524 тыс. 248 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 508 тыс. 936 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 807 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 300 тыс. 660 тестов.

👉 Более 1 942 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 548 000 человек прошли полный курс вакцинации.