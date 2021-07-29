COVID-19: данные на 29 июля

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 033 пациента с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 147 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 443 тыс. 864 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 438 тыс. 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 435 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 602 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 259 тыс. 150 тестов.

✍️ Более 1,37 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 921,9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.