COVID в Беларуси: ситуация на 7 сентября

Как сообщает Минздрав, за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 тыс. 419 пациентов с COVID-19, выписаны 1 тыс. 136 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 493 тыс. 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 485 тыс. 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 859 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 тыс. 063 теста. Всего в стране проведено 7 млн 921 тыс. 679 тестов.