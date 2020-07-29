EPAM разработала для Минздрава систему анализа эпидситуации с COVID-19

EPAM разработала и передала Минздраву автоматизированную систему мониторинга и анализа эпидситуации с COVID-19. Об этом сообщил журналистам в Витебске министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что система была создана в рамках совместных социальных проектов для использования в больницах, поликлиниках, лабораториях, центрах гигиены и эпидемиологии и других организациях, заинтересованных в санитарно-эпидемиологическом мониторинге. При этом учитывались пожелания специалистов Министерства здравоохранения.

Программа позволяет повысить оперативность обмена данными, обеспечивает полноту и прозрачность информации, получаемой из организаций здравоохранения. Автоматизация процесса сокращает количество бумажной работы и помогает улучшить процессы организаций, связанные с обработкой поступающей информации.

На сегодня программа работает в тестовом режиме, одновременно обучаются сотрудники. Планируется, что она будет использоваться для анализа информации, полученной с февраля этого года, а также в процессе подготовки к возможной второй волне. Сведения, полученные при мониторинге и анализе, станут врачебной тайной и будут находиться в защищенном контуре Республиканского центра обработки данных.

«Мы благодарны компании EPAM, которая не только откликнулась на наш запрос, но и максимально оперативно разработала автоматизированную систему мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации. Наибольшая ее ценность заключается в универсальности: мы планируем использовать эту программу не только для анализа COVID-19, но и всех социально значимых инфекций. Надеемся, что она станет неотъемлемой частью нашего электронного здравоохранения», — сказал Владимир Караник.

Социальные проекты в сфере медицины в Беларуси EPAM реализует с 2010 года. «Все это время мы работаем с представителями учреждений здравоохранения и понимаем, как важно специалистам оперативно собирать и анализировать информацию для принятия тех или иных решений. Применяя наши лучшие практики для цифровой трансформации и практической автоматизации отрасли здравоохранения в Беларуси, мы создали универсальное решение, которое может помочь специалистам в условиях любого эпидемиологического кризиса», — отметил директор департамента разработки EPAM Павел Либер.