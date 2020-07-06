Коронавирус

Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения COVID-19

L N Send an email 24 минуты тому назад
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Европейская комиссия объявила о решении выдать официальное рыночное разрешение для препарата «Ремдесивир», который стал первым официально признанным на уровне ЕС медицинским средством для лечения COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Это разрешение, которое было оформлено по ускоренной процедуре, выдано по рекомендации Европейского медицинского агентства (EMA) с последующим согласованием со странами-членами. Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом Еврокомиссии, поэтому данные о «Ремдесивире» были оценены в исключительно короткий период — в течение одной недели после рекомендации EMA, хотя обычно эта процедура длится 67 дней», — говорится в сообщении.

Решение об авторизации лекарств против COVID-19 стало важным шагом вперед в борьбе с вирусом, отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«Мы смогли предоставить это разрешение менее чем через месяц после подачи заявки, что демонстрирует готовность ЕС быстро действовать в целях введения новых путей лечения. Мы не потеряем ни одной возможности в усилиях по обеспечению людей надежными методами лечения или вакцинации», — отметила еврокомиссар.

БЕЛТА

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