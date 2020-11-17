Коронавирус

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси – Минздрав

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе “Главный эфир” на телеканале “Беларусь 1″”, сообщает БЕЛТА.

При этом последнее слово в решении вводить масочный режим с учетом эпидситуации остается за местными властями.

“Ситуация с заболеваемостью COVID-19 серьезная, но контролируемая. Хватает и коечного фонда, и необходимых лекарств, а также масок и средств индивидуальной защиты”, – отмечается в анонсе программы.

Для борьбы с COVID-19 в больницах Беларуси задействовано около 30% коечного фонда.

Как сообщалось, во многих районах Беларуси введен масочный режим. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.

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