В Национальном аэропорту Минск начали проводить тестирование на COVID-19

С 3 сентября в Национальном аэропорту Минск можно пройти лабораторное тестирование на COVID-19, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент доступно исследование методом ИФА (иммуноферментный анализ). Пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие: прилетающие и вылетающие пассажиры, авиационный персонал, посетители и сотрудники аэропорта и других организаций.

Лаборатория пока работает в тестовом режиме с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. В следующем месяце возможен переход на круглосуточный режим работы.

Пункт тестирования расположен в 5-6 секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета. Для проведения исследования необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий оплату.

Анализ проводится методом сдачи крови из вены. Определяются иммуноглобулины М и G к коронавирусной инфекции. Забор биоматериала и его обработку делают медицинские сотрудники лабораторной службы Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В пресс-службе обращают внимание на то, что проводить диагностику на COVID-19 необходимо натощак или через 3-4 часа после приема пищи.

Выдача результатов исследования осуществляется в течение 1-1,5 часов. Результат выдается на руки при предъявлении паспорта или по электронной почте на двух языках — русском и английском. Стоимость услуги составляет Br64,92. Сделать платеж можно в отделении банка, а также через банкомат, инфокиоск и мобильный банкинг.

Подробная информация об услуге размещена на сайте Национального аэропорта. В случае возникновения вопросов предлагается обращаться в пункт тестирования на территории аэропорта по телефону +375 17 279-13-57.

БЕЛТА