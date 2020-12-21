Вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе

Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины “Спутник V” начнется в январе, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

“Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе”, – сказал Дмитрий Пиневич.

Он проинформировал, что после всестороннего изучения поданного российской стороной в регуляторные органы досье принято решение о регистрации данной российской вакцины и разрешении ее к применению и обороту на территории Беларуси. “Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение, – отметил он. – Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки и т.д.”.

На первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно.

По словам министра, “на первом этапе планируется вакцинировать 200 тыс. человек с дальнейшим охватом в 2 млн”. “Может быть, это будет больше или меньше – все зависит от эпидемической ситуации”, – сказал он, отметив, что совместно с экспертами будет выработана пошаговая стратегия.

Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с иными поставщиками вакцин, Дмитрий Пиневич сообщил, что рассматриваются все варианты. “Но работа с российскими коллегами является приоритетной, тем более мы работаем по возможной локализации производства вакцины на территории республики”, – добавил он.

Регистрационное досье вакцины “Спутник V” (Гам-КОВИД-Вак) было подано в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении на процедуру условной государственной регистрации в ноябре 2020 года. Для всесторонней оценки материалов регистрационного досье приказом Минздрава была создана экспертная группа, в которую наряду с экспертами Центра экспертиз включены ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров. Были проанализированы материалы, касающиеся доклинического изучения вакцины. Установлено, что вакцина “Спутник V” прошла в полном объеме все этапы доклинических испытаний по эффективности и безопасности.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, в клиническое испытание вакцины на территории Беларуси были включены 100 участников. Их случайным образом разделили на группы: первая получила вакцину, а вторая – плацебо. Вакцинация включает введение двух компонентов вакцины с интервалом в 21 день. У добровольцев оценивается формирование гуморального (выработка антител) и клеточного иммунного ответа на вакцинацию.

В Беларуси по состоянию на 9 декабря, все 100 участников исследования третьей фазы получили первый компонент вакцины, второй – 98: у двух пациентов была выявлена коронавирусная инфекция при обязательном тестировании на выявления РНК SARS-CoV-2 перед введением второй дозы. “Вторую прививку получили 98 человек, двое между первым и вторым введением контактировали (с зараженным человеком. – Прим. БЕЛТА) и переболели, поэтому вторая фаза прививки им не была произведена”, – отметил Дмитрий Пиневич.

Наблюдение за участниками исследования продолжится в течение 180 дней (6 месяцев), после чего будет подготовлен финальный отчет.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, у вакцинированных людей вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. Это обеспечивается за счет использования двух разных векторов, доставляющих препарат и одновременно решающих проблему возможного нейтрализующего эффекта при второй инъекции.