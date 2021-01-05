За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 273 пациента с COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 273 пациента с COVID-19, выписаны – 949 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 203 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 184 574 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 471 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 3 452 теста. Всего в стране проведено 4 050 922 теста.