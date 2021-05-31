За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19, выписаны 449.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 394 439 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 385 382 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2851 пациент с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 11 760 тестов. Всего в стране проведено 6 335 432 теста.

Более 525 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 296 тыс. прошли полный курс вакцинации.