Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с коронавирусной инфекцией

За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 387 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 377 869 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8169 тестов. Всего в стране проведен 6 230 051 тест.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19

Photo of Более 2 700 человек вакцинированы против COVID-19 в Лунинецком районе

Более 2 700 человек вакцинированы против COVID-19 в Лунинецком районе

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с коронавирусной инфекцией

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с коронавирусной инфекцией

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19

Photo of Произведенный в Беларуси “Спутник V” поступает потребителю только после контроля качества – Беляев

Произведенный в Беларуси “Спутник V” поступает потребителю только после контроля качества – Беляев

Photo of Самолет с 300 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

Самолет с 300 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть