Коронавирус
За сутки в Беларуси зарегистрированы 959 пациентов с COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 959 пациентов с COVID-19, выписаны – 678 пациентов.
Всего, с начала пандемии, в стране были зарегистрированы 249 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 236 516 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 728 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9 554 теста. Всего в стране проведено 4 482 299 тестов.