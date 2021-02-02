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Выставка-конкурс детских рисунков стартует в Лунинецком районе

Стартует районная выставка-конкурс детских рисунков “Мой любимый край Лунинетчина”. Его организаторами являются депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня и райисполком.

Как рассказал Анатолий Васильевич, выставка откроется на сайте nasenya.house.gov.by с 25 февраля. К участию в творческом соревновании приглашаются учащиеся учреждений дополнительного и общего среднего образования. Победителей и призеров определят в двух возрастных категориях: 8-12 и 13-16 лет. На конкурс принимаются идивидуальные и коллективные работы, выполненные в разных техниках изобразительного искусства: акварель, гуашь, пастель. Тематику можно выбрать: “Моя любимая деревня”, “Мой родной край”, “Красота Полесья” и “Традиции и культура Лунинетчины”.

Работы должны быть выполнены на плотной бумаге размером А3. С обратной стороны должна быть прикреплена этикетка 5 на 10 сантиметров со следующими сведениями: фамилия, имя автора, возраст (в коллективных – перечислить всех художников), название (самой работы и объединения по интересам), полные данные педагога, наименование учреждение образования, населенный пункт. В случае, если работа не соответствует тематике, неаккуратно выполена или не имеет этикетки, ее не допустят к участию. Жюри будет оценивать сохранение белорусских народных традиций, композиционно-цветовое решение, художественный уровень.

Работы на конкурс принимаются до 20 марта по адресу г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 312. Телефон для справок 2-30-38 (вторник, среда, четверг). Награждение состоится в марте-апреле. Рисунки останутся в архивном выставочном фонде. Оргкомитет оставляет за собой право использовать их на мероприятиях некоммерческого характера. 

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