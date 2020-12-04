Большая и дружная семья – главная ценность для работника РУПП “Гранит” Михаила Киричука

Работник РУПП «Гранит» Михаил Киричук давно определился со своими жизненными ценностями. Главный смысл жизни для него заключен в семье: жене и детях. Несмотря на молодость, парень уже 4 раза возвращался из роддома со счастливым конвертом.

Михаил и Дарья Киричуки – родители двух сыновей и двух дочек. Иван в сентябре впервые сел за школьную парту. 5-летняя Таисия – воспитанница старшей группы детсада, вслед за которой скоро отправится Аксинья. Все трое старших детей, также как и когда-то их – с огромной радостью и нетерпением, ждали рождения братика Александра, который в этом году отпраздновал свой первый день рожденья.

– Может это прозвучит избито и банально, но всегда думал о большой и дружной семье. Такая же мечта была и у Даши, – говорит Михаил. – Делаем с женой все, чтобы дети чувствовали нашу любовь и вниманием, учим заботиться друг о друге, делиться, даже если у них на четверых – одна конфета или яблоко.

Про сыновей и дочерей молодые родители рассказывают с тем особенных теплом в глазах, который лучше любых слов свидетельствует о том, что перед вами – счастливые люди. Искренне радуются, что они растут дружными, трудолюбивыми и любознательными. «А что нам сделать?», – с таким вопросом часто подбегают к родителям Иван с Таисией. Наблюдая, как старшие брат с сестрою учатся помогать по дому, младшие уже сейчас берут с них пример – тянутся за веником или тряпочкой для вытирания пыли. А сколько радости и счастья в детских глазах, когда у них появляется возможность «покулинарить».

Михаил и Дарья поженились рано. Многие их ровесники в этом возрасте мечтают о путешествиях, карьере, новых знакомствах и впечатлениях. Молодые многодетные родители отдали предпочтение большой, дружной семье и никогда не пожалели о своем выборе. Баюкать на руках дочку, отправлять в школу сына, собираться каждый вечер полным составом за ужином – все эти и много других забот наполняют радостью и смыслом жизнь Киричуков.

– В воспитании придерживаемся простой методики – слушать и слышать детей, – подчеркивает Михаил. – Поэтому разговариваем с ними, стараемся дать исчерпывающие ответы на все детские «почему?», «зачем?» и «откуда?», объяснить, в чем разница между «хорошо» и «плохо».

Малая родина многодетных родителей – Редигерово. Здесь живут большинство родственников и друзей. С этим живописным уголком белорусского Полесья связаны самые лучшие и трогательные воспоминания детства и юности молодых родителей. Пожалуй, именно поэтому они решили купить дом для своей семьи в агрогородке, самостоятельно занимаются всеми его «переделками».

С переездом Киричуки не спешат. Близкие родственники предоставили им свою квартиру в бессрочное пользование. Поэтому у многодетных родителей есть достаточно времени, чтобы доделать дом, что называется, под ключ, и благоустроить земельный участок. Все это сделает максимально комфортной и уютной жизнь семьи. Особенно – Ивана, Таисии, Аксиньи и Александра, которые являются главной составляющей их самого настоящего счастья.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.