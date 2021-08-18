В настоящий цветочный квартал превратился жилой микрорайон по улице Мелиоративной в Микашевичах

Бархатцы, петуньи, лилии, георгины, сальвии – благодаря совместным стараниям жильцов дворы домов №№ 6,8,10 и 12, а также часть прилегающей территории, буквально утопают в цветах. Не оставили без внимания и детскую площадку, которую неравнодушные горожане отремонтировали и покрасили, а теперь с помощью коммунальной службы «доукомплектовывают». После установки качелей-балансира теперь здесь ждут песочницу.