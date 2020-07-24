МикашевичиНовости района

На «Граните» подвели итоги конкурса по созданию новых элементов благоустройства

Наталья Лялюк Send an email 2 часа тому назад
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Фото: РУПП "Гранит"
В конкурсе приняли участие 5 команд.
 
Работа победителей из цеха дробления дробильно-сортировочного завода – скамейка «Кот под зонтом» – украсит территорию Дворца культуры. Там же в ближайшее время появится еще один арт-объект «Трон влюбленных». Его создали работники ремонтно-строительного цеха, которые заняли второе место.
 
Судьба парковой скамейки от автотранспортного парка, она завоевала «бронзу», пока решается, а вот оригинальные урны, выполненные умелыми руками мастеров участка по ремонту горного оборудования, уже установили у знания авторов и бытового корпуса карьера.
 
«Книгу знаний», созданную участком по ремонту дробильно сортировочного оборудования, можно будет увидеть в День строителя около Дворца культуры предприятия, а потом на «переедет» на территорию «Гранита».
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Наталья Лялюк

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