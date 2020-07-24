МикашевичиНовости района
На «Граните» подвели итоги конкурса по созданию новых элементов благоустройства
В конкурсе приняли участие 5 команд.
Работа победителей из цеха дробления дробильно-сортировочного завода – скамейка «Кот под зонтом» – украсит территорию Дворца культуры. Там же в ближайшее время появится еще один арт-объект «Трон влюбленных». Его создали работники ремонтно-строительного цеха, которые заняли второе место.
Судьба парковой скамейки от автотранспортного парка, она завоевала «бронзу», пока решается, а вот оригинальные урны, выполненные умелыми руками мастеров участка по ремонту горного оборудования, уже установили у знания авторов и бытового корпуса карьера.
«Книгу знаний», созданную участком по ремонту дробильно сортировочного оборудования, можно будет увидеть в День строителя около Дворца культуры предприятия, а потом на «переедет» на территорию «Гранита».