На «Граните» подвели итоги конкурса по созданию новых элементов благоустройства

В конкурсе приняли участие 5 команд.

Работа победителей из цеха дробления дробильно-сортировочного завода – скамейка «Кот под зонтом» – украсит территорию Дворца культуры. Там же в ближайшее время появится еще один арт-объект «Трон влюбленных». Его создали работники ремонтно-строительного цеха, которые заняли второе место.

Судьба парковой скамейки от автотранспортного парка, она завоевала «бронзу», пока решается, а вот оригинальные урны, выполненные умелыми руками мастеров участка по ремонту горного оборудования, уже установили у знания авторов и бытового корпуса карьера.

«Книгу знаний», созданную участком по ремонту дробильно сортировочного оборудования, можно будет увидеть в День строителя около Дворца культуры предприятия, а потом на «переедет» на территорию «Гранита».