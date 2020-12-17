КультураМикашевичи

Педагог Нина Ницевич стала автором гимна для родной школы

СШ №1 г. Микашевичи ассоциируются с хорошими результатами в олимпиадном движении и прекрасными спортивными традициями. Ее выпускники есть в составе национальной команды по академической гребле, а воспитанники хорошо известны в районе как сильные волейболисты и баскетболисты. Недавно у учебного заведения появилась еще одна отличительная особенность – собственный гимн.


– Переложить ноты на бумагу помог педагог Микашевичской ДМШИ Виктор Круглик, – говорит автор стихов и музыки, учитель белорусского языка и литературы Нина Ницевич (на снимке). – Затем обратились за содействием во Дворец культуры РУПП «Гранит». Его работники – профессионалы своего дела, а среди технического вооружения есть современная звукозаписывающая студия.
Никогда не думала, что создание произведения может быть таким увлекательным и захватывающим! Заведующая ДК Людмила Люст, звукорежиссеры Вадим Флорьянович и Игорь Мигалевич, руководитель вокально-хорового коллектива Антонина Володько учли все замечания и пожелания, внесли свои предложения. Как результат – чудесная песня, своего рода опознавательный знак школы. Помимо записи гимна, нам подарили его «минусовку»… Теперь при необходимости можем сделать самостоятельные версии в других голосах.
Для Нины Владимировны СШ №1 – не просто работа, а любимое дело. Именно здесь для уроженки Запросья в далеком 1986 году прозвучал последний школьный звонок. Получая аттестат зрелости из рук директора Аркадия Чаши, девушка была убеждена, что обязательно вернется в эти стены.
Планы Н.В. Ницевич сбылись. Учеба в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова давалась легко, поэтому у нее был неплохой выбор при распределении. Но она остановилась на малой родине. В сентябре 1993-го для нее вновь прозвучал школьный звонок, но уже в качестве учителя.
– Бывает очень трудно, но в другой профессии себя не представляю, – подчеркивает собеседница. – Когда-то Сократ сказал, что в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить! Так вот учитель, это как раз тот, чья задача рассмотреть это солнце и зажечь его. Люблю своих учеников, стараюсь принимать их такими, какие они есть. А моя задача – помочь раскрыться каждому ребенку как личности.
По словам Нины Владимировны, поэзией она увлекается со школьной поры. Именно тогда появились на свет первые стихотворения. Пишет как на родном белорусском языке, так и на русском. Ее творчество в большинстве случаев – выражение собственных мыслей, личных переживаний и волнений. Поэтому многие из произведений слышат только близкие друзья и родственники.
– Хочется верить, что мелодия гимна будет жить в душах учащихся всегда, – надеется учительница. – Пусть она напоминает обо всем хорошем, с чем связаны детство и учеба в школе.

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Наталья Лялюк

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