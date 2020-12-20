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Представители «Запросской пасеки» побывали у коллег из Осиповичского района

Представители «Запросской пасеки»  в составе солигорского МООП «Бортник» посетили пасеки Осиповичского района.

Поездка предоставила отличную возможность познакомиться с современными наработками в пчеловодстве. Ее участники увидели, как на пасеке Сергея Вербицкого наладили работу линии по производству литой вощины, аналогов которой нет в нашей республике, осушитель меда, шкаф для сушки перги, станок для выбивания и много другого специального оборудования. Пасечник Виталий Бурко продемонстрировал гостям в действии ручной станок для распечатки рамок производства российского конструкторского бюро «Би-Пром». А вот у бортника Леонида Ременя обсудили зимовку и лечение пчел от клеща, разведение маток и другие актуальные проблемы.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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