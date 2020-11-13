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Чествование тружеников села прошло в ГДК

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, состоялось в городском Доме культуры.

Праздник собрал лучших земледельцев, животноводов, механизаторов, фермеров, работников перерабатывающей промышленности и руководителей хозяйств и предприятий Лунинетчины.

Праздничный каравай от тружеников сельскохозяйственного производства вручили председателю райисполкома А.Н. Пачко. Александр Николаевич поздравил виновников торжества с достойными победами и пожелал успехов в нелегком труде.

Обращаясь к присутствующим, руководитель района отметил:

– Свой профессиональный праздник вы отмечаете в конце агросезона, когда жаркая пора сбора урожая позади и уже видны основные результаты. В этом году АПК Лунинетчины сработал продуктивно, создан хороший задел для дальнейшего развития. Валовой сбор зерна составил более 64 тысяч тонн. Каравай-2020 стал весомее на 7 тысяч тон по сравнению с предыдущим годом. Район выполнил свои обязательства по поставке зерна для государственных нужд. Хлебное поле – основа земледелия, но не менее важны для сельского хозяйства и кормовые угодья. В этом году заготовлено более 153 тысяч тонн кормов всех видов, что составляет 170 процентов к уровню 2019-го. Валовое производства молока за 10 месяцев составило 76,6 тысяч тон. Реконструируются фермы, закупается новая техника…

Признательность всем труженикам за любовь к родной земле, самоотверженный и плодотворный труд высказали также председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, заместитель председателя райисполкома Александр Савина и председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок.

Хорошее настроение присутствующим дарили лучшие коллективы и исполнители учреждений культуры района.

 

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Елена Данилович

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