Новости района

Еще 4 жительницы района удостоены ордена Матери

Как известно, защита материнства и детства в Беларуси является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики. Почетную миссию от имени белорусского лидера взял на себя председатель райисполкома Александр Пачко. По его словам, на сегодняшний день в Лунинецком районе насчитывается 1227 многодетных семей, из них 37 воспитывают пятеро несовершеннолетних детей, 5 – шесть, 4 – семь, по одной – восемь и одиннадцать!
Обращаясь к героиням торжества, Александр Николаевич порадовался, что женщины выбрали достаточно ответственный и смелый образ жизни. Наше государство тоже оценило такой подвиг на достойном уровне. К слову, орденом Матери награждены 229 жительниц района. Сегодня к ним присоединились Яна Мозоль из Микашевич, София Примакович из Велуты, Татьяна Боякова из Лунинца и Елена Пасовец из Межлесья. Помимо свидетельств к наградам, многодетным мамам вручили красивые букеты цветов и материальную помощь.

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