Акция “Каникулы без дыма и огня” прошла в «Спутнике»

По сложившейся традиции спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям в очередной раз приехали в гости к ребятам из детского оздоровительного лагеря «Спутник».

Визиты к школьникам проходят в рамках акции «Каникулы без дыма и огня!» и вызывают у ребят всегда бурю положительных эмоций.

Работники МЧС продемонстрировали пожарную машину и аварийно-спасательный инструмент, подробно рассказали, что и для чего предназначено. Каждый желающий смог примерить на себя боевую одежду и посоревноваться в меткости, сбивая футбольные мячи при помощи ствола высокого давления.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Кочура предложила желающим проверить свои знания в нескольких викторинах и интерактивных площадках: «Опасные ситуации в квартире», «АПИ», «Съедобное – не съедобное», «Опасные предметы» и «Лабиринт». А также Марина Витальевна напомнила детям правила безопасного поведения в летний период, рассказали о том, как правильно себя вести, отдыхая на природе, водоемах и в лесу.

Поговорили также о том, какие игры могут быть небезопасными, из-за чего может произойти пожар. При этом было отмечено, что на территории Лунинецкого района с начала года произошел 44 пожар, погибли 5 человек. Вместе повторили, что во время пожара нельзя паниковать, прятаться, а надо покинуть помещение, рассказать о случившемся взрослым и вызвать службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.

В завершении встречи самые активные ребята получили в подарок от спасателей яркие и познавательные книжки и буклеты с правилами пожарной безопасности и безопасного поведения.