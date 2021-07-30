В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением на территории района активно проводится профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».



Работниками Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям уделяется огромное внимание летнему досугу учащихся, посещаются пришкольные лагеря, детские оздоровительные лагеря района. С ребятами проводят профилактические беседы и викторинами, демонстрируется работа пожарной аварийно-спасательной техники. Напоминают ребятам об опасностях, которые могут подстерегать их на детских площадках, при езде на велосипеде и отдыхе у водоемов, объясняют, что нужно научиться предвидеть беду и по возможности ее избегать.



В Лунинецком районе уже произошло 42 пожара. Уберечь детей от необдуманных поступков и научить правилам безопасности – задача взрослых. Уважаемые родители, возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. Объясните, что в случае пожара нельзя прятаться, необходимо выбегать на улицу и звать на помощь. Храня спички и зажигалки в доступных для детей местах, разрешая своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи, вы увеличиваете вероятность возникновения опасной ситуации.