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Новые евроконтейнеры закупило Лунинецкое ЖКХ

Лунинецкое ЖКХ закупило 100 новых качественных контейнеров повышенной емкости для сбора вторичного сырья и коммунальных отходов. 

Как рассказал главный инженер предприятия Юрий Корчик, в этом году Лунинец получил денежное вознаграждение за победу в областном конкурсе по благоустройству. Премию в размере 2 000 базовых величин направили на приобретение контейнеров. Их установят во дворах многоэтажек на существующих площадках.  30 единиц предназначены для раздельного сбора. Этот процесс позволяет не только избежать смешивания разного типа мусора, но и подарить отходам “вторую жизнь”. А самое главное – снизить влияние на окружающую среду. 

Размещение контейнеров во дворах жилых домов систематизируют в ближайшее время. По новым правилам они будут установлены с учетом шаговой доступности и удобства. Есть у коммунальников и три специальных мусоровоза, для которых составят новый график.

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L N

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