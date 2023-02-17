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18 февраля в Лунинецком районе ГАИ займётся транзитным транспортом

17.02.2023
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18 февраля сотрудники отделения ГАИ Лунинецкого РОВД проведут профилактическую акцию «В зоне внимания ГАИ — транзитный транспорт», направленную на профилактику ДТП по вине водителей транзитного транспорта.

Особое внимание сотрудники ОГАИ уделят именно этой категории участников дорожного движения — проконтролируют соблюдение ими скоростного режима, правил маневрирования, обгона.

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