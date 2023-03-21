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22 марта — Единый день приема граждан депутатами Брестского областного Совета депутатов. Подробности

21.03.2023
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22 марта 2023 года Брестским областным Советом депутатов объявлен Единым днем приема граждан депутатами Брестского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, сообщает luninets.brest-region.gov.by

Прием граждан будет осуществляться по основному месту работы депутата, в том числе посредством телефонной связи, без предварительной записи с 8.00 до 13.00.

В тоже время, для удобства граждан, они смогут встретиться с депутатами  в Лунинце, Микашевичах и Дворце  — в зданиях Советов депутатов 

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