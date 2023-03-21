22 марта — Единый день приема граждан депутатами Брестского областного Совета депутатов. Подробности

22 марта 2023 года Брестским областным Советом депутатов объявлен Единым днем приема граждан депутатами Брестского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, сообщает luninets.brest-region.gov.by

Прием граждан будет осуществляться по основному месту работы депутата, в том числе посредством телефонной связи, без предварительной записи с 8.00 до 13.00.

В тоже время, для удобства граждан, они смогут встретиться с депутатами в Лунинце, Микашевичах и Дворце — в зданиях Советов депутатов

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