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За хранение наркотиков осужден житель Лунинецкого района

13.01.2022
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Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД совместно с председателем суда Лунинецкого района, в первые учебные дни организовали участие школьников в выездном судебном заседании суда Лунинецкого района по делу о незаконном хранении наркотических веществ 36-летним жителем района.

Председательствующий суда представил всех участников судебного процесса и, разъяснив обвиняемому его права и обязанности, предусмотренные законодательством, приступил к допросу.

Обвиняемый пояснил, что впервые попробовал наркотик в виде дикорастущей конопли в школьном возрасте 16-17 лет, после чего периодически употреблял наркотические вещества, чаще всего марихуану. Уже во взрослой жизни стал злоупотреблять алкоголем, от него ушла жена, потерял работу еще в 2012 году, стал вести аморальный образ жизни и признал, что в настоящее время зависит от алкоголя.

В дальнейшем судом исследованы доказательства по делу, допросы свидетелей, акт медицинского освидетельствования обвиняемого на предмет наркотического опьянения, заключение эксперта, о том, что изъятое вещество растительного происхождения в количестве 50 грамм является сильнодействующим наркотиком.

В судебных прениях государственный обвинитель в качестве наказания за хранение без цели сбыта наркотических веществ, запросил для обвиняемого три года лишения свободы.

В последнем слове обвиняемый раскаялся в содеянном, просил о снисхождении суда, в том числе обратился к присутствующим в зале школьникам, с наставлением никогда не связываться с наркотиками, чтобы не оказаться на его месте.

Приговором суда Лунинецкого района мужчина приговорен к трем годам ограничения свободы без направления в места лишения свободы и обязательным применением мер лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

По окончанию судебного разбирательства председатель суда Михаил Денисович выступил перед подростками, разъяснив способы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, привел наиболее яркие примеры из своей судебной практики и последующие меры уголовного наказания, указал на то, что возраст с которого наступает уголовная ответственность за данное преступление начинается с 14 лет, а мера уголовной ответственности – до 25 лет лишения свободы.

Начальник ИДН Лунинецкого РОВД Вадим Корженевич

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