С начала года в Брестской области утонуло 20 человек

Районный ОСВОД информирует и предупреждает, что с начала 2022 года в Брестской области погибло 20 человек по причине попадания воды в легкие, из них 9 пенсионеров, 6 безработных мужчин, 5 человек трудоспособного возраста. Большинство погибших были в состоянии алкогольного опьянения. На рыбалке провалился под лед 1 взрослый мужчина, 2 – при принятии ванны, остальные при падении в воду, находясь рядом с водными объектами.

ОСВОД Лунинецкого района напоминает о безопасности на воде:

— Находиться у воды в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно.

— Соблюдать правила безопасности находясь возле водоемов.

— Не совмещать алкоголь с рыбалкой.

— Не принимать ванны в состоянии даже легкого алкогольного опьянения.

— Пенсионерам быть особенно бдительными находясь рядом с водоемами, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

— С детьми дошкольного возраста быть на водоемах в шаговой доступности от ребенка.

— Дети-подростки до 14 лет должны находиться на водоеме только в присутствии взрослых, несущих за них ответственность.