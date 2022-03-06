$60 млн на информационную атаку на Беларусь! (видео)

Вместо того, чтобы принять реальность, Украина продолжает распространять ложь о своих победах, пытаясь скрыть действительное положении дел. К слову, украинская пропаганда своим массовым производством фейков нарушает Женевскую конвенцию.

А Гранты, которые выделило западное сообщество Киеву, для создания негативного образа в СМИ одной только Беларуси исчисляются десятками миллионов долларов.

На что тратятся такие суммы? И как уберечь себя от дезинформации? В паутине лжи по-Киевски разбиралась Мария Петрашко.