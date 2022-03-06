Общество

$60 млн на информационную атаку на Беларусь! (видео)

06.03.2022
25

Вместо того, чтобы принять реальность, Украина продолжает распространять ложь о своих победах, пытаясь скрыть действительное положении дел. К слову, украинская пропаганда своим массовым производством фейков нарушает Женевскую конвенцию.

А Гранты, которые выделило западное сообщество Киеву, для создания негативного образа в СМИ одной только Беларуси исчисляются десятками миллионов долларов.

На что тратятся такие суммы? И как уберечь себя от дезинформации? В паутине лжи по-Киевски разбиралась Мария Петрашко.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Урачыстае мерапрыемства ў Лунінцы, прысвечанае Дню жанчын (фотарэпартаж)

Урачыстае мерапрыемства ў Лунінцы, прысвечанае Дню жанчын (фотарэпартаж)

06.03.2022
Photo of Православные верующие сегодня празднуют Прощеное воскресенье

Православные верующие сегодня празднуют Прощеное воскресенье

06.03.2022
Photo of Изменяется порядок оплаты за природный газ для населения

Изменяется порядок оплаты за природный газ для населения

06.03.2022
Photo of Жыхара Лунінца пазбавілі волі на 5 гадоў за нанясенне цялесных пашкоджанняў

Жыхара Лунінца пазбавілі волі на 5 гадоў за нанясенне цялесных пашкоджанняў

06.03.2022
Photo of Тэхагляды тэхнікі. Як падрыхтаваліся сельгасарганізацыі Лунінецкага раёна?

Тэхагляды тэхнікі. Як падрыхтаваліся сельгасарганізацыі Лунінецкага раёна?

06.03.2022
Photo of «Восстановить престиж музыки» В Микашевичах преподаватели музыкальных школ обменялись опытом (Лунинецкий район)

«Восстановить престиж музыки» В Микашевичах преподаватели музыкальных школ обменялись опытом (Лунинецкий район)

06.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть