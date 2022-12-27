«Встреча с митрополитом, откровенный разговор в Микашевичах, питание в школах и поножовщина на селе» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 28 декабря
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 28 декабря:
— Брестская область: итоги года и планы на будущий
— Встреча митрополита Вениамина и руководителя Лунинецкого района Александра Савины. Узнали о чём говорили
— “Прямая телефонная линия” председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета. Вопросы жителей и их решение
— “Нашы дзеці” у Лунінецкім раёне: няхай жыве ў сэрцы дабрыня!
— Творческий процесс Сергея Корчика из ОАО “Лунинский”
— Откровенный разговор по существу в Микашевичах
— Сортируем правильно или Вопросы сбора вторсырья в Лунинецком районе
— Чудес в райпо много не бывает
— Госконтроль уделил внимание питанию в школах и торговле Лунинецкого района
— Поножовщина в Лунинецком районе
— В Лунинце присягу приняли народные заседатели
— Николай Калинкович: имя улицы и мемориал в школе
— Спортивные события прошедшей недели
— Калядны конкурс юных выканаўцаў
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