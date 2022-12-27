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«Встреча с митрополитом, откровенный разговор в Микашевичах, питание в школах и поножовщина на селе» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 28 декабря

27.12.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 28 декабря:

 — Брестская область: итоги года и планы на будущий

 — Встреча митрополита Вениамина и руководителя Лунинецкого района Александра Савины. Узнали о чём говорили

 — “Прямая телефонная линия” председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета. Вопросы жителей и их решение

 — “Нашы дзеці” у Лунінецкім раёне: няхай жыве ў сэрцы дабрыня!

 —  Творческий процесс Сергея Корчика из ОАО “Лунинский”

 — Откровенный разговор по существу в Микашевичах

 — Сортируем правильно или Вопросы сбора вторсырья в Лунинецком районе

 — Чудес в райпо много не бывает

 — Госконтроль уделил внимание питанию в школах и торговле Лунинецкого района

 — Поножовщина в Лунинецком районе

 — В Лунинце присягу приняли народные заседатели

 — Николай Калинкович: имя улицы и мемориал в школе

 — Спортивные события прошедшей недели

 — Калядны конкурс юных выканаўцаў

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