«Встреча с митрополитом, откровенный разговор в Микашевичах, питание в школах и поножовщина на селе» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 28 декабря

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 28 декабря:

— Брестская область: итоги года и планы на будущий

— Встреча митрополита Вениамина и руководителя Лунинецкого района Александра Савины. Узнали о чём говорили

— “Прямая телефонная линия” председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета. Вопросы жителей и их решение

— “Нашы дзеці” у Лунінецкім раёне: няхай жыве ў сэрцы дабрыня!

— Творческий процесс Сергея Корчика из ОАО “Лунинский”

— Откровенный разговор по существу в Микашевичах

— Сортируем правильно или Вопросы сбора вторсырья в Лунинецком районе

— Чудес в райпо много не бывает

— Госконтроль уделил внимание питанию в школах и торговле Лунинецкого района

— Поножовщина в Лунинецком районе

— В Лунинце присягу приняли народные заседатели

— Николай Калинкович: имя улицы и мемориал в школе

— Спортивные события прошедшей недели

— Калядны конкурс юных выканаўцаў

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