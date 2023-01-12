Союзные программы с Россией. Промежуточные итоги и проблемные аспекты стали темой совещания у Лукашенко

Выполнение интеграционных программ Союзного государства стало темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко 12 января.

Целью совещания, по словам Александра Лукашенко, было обсудить ход выполнения принятых чуть больше года назад на заседании Высшего госсовета Союзного государства 28 отраслевых программ. «То есть это программа наших действий — Беларуси и России — на предстоящий период, — уточнил глава государства. — Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Это основа, на которой мы строим отношения с братской Россией, — равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией», — пояснил глава государства.

По его словам, это прежде всего касается интеграции в экономической сфере, создания условий для кооперации предприятий обеих стран.

В программах и ведомственных планах содержится около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица, напомнил Президент. «Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас (мероприятий. — Прим. БЕЛТА) идет с отставанием от согласованных графиков, — обратил внимание белорусский лидер. — Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем».

Беларусь и Россия договорились реализовать 28 союзных программ, которые суммарно содержат около тысячи мероприятий. Они выполнены почти на 68% (671 из 989 мероприятий). На начало 2023 года полностью реализованы семь программ, касающиеся вопросов прослеживаемости товаров, транспортного, валютного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, финансового сектора, бухгалтерского учета, развития атомной энергетики. Продолжается работа по выполнению 21 союзной программы, в том числе в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности, энергетики.

БЕЛТА.