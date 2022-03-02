Антифейк. Врём про трупы и не краснеем

Что-что, а поиграть на страхе смерти пропагандистские ресурсы беглой оппозиции ой как любят.

Когда только началась коронавирусная эпидемия, то и дело оппо-помойки тогда еще не свалившей за рубеж оппозиции нагоняли ужаса историями про заполненные трупами ледовые дворцы и стадионы.

Сегодня на подобные «новости» уже никто не клюнет, да и повестка дня стала другой. И телеграм-помойки тут же на нее откликнулись новой страшилкой – о забитых трупами моргах Мозыря. Информацию якобы полученную «из достоверных источников» озвучила представитель беглых Анна Красулина в прямом эфире телеканала «Украина 24», уточнив, что это не просто трупы, а погибшие чеченцы… И вот уже оппопомойки с радостью подхватили «жареную» новость, разнося ее по просторам интернета.



Думаете, это дно? Наверняка нет. А потому учимся мыслить критически и верить информации только из достоверных источников.