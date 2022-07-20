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Авария в Лунинецком районе

20.07.2022
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19 июля около 13:00 часов 43-летняя жительница Лунинецкого района управляла автомашиной «Ситроен» и двигался по автодороге Н-58 «Лунинец — Ракитно» Лунинецкого района. На 1 километре указанной автодороги, по предварительной информации, при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству «Шкода» под управлением 24-летнего гражданина Украины, который двигался во встречном направлении. Транспортное средство «Ситроен» после столкновения развернуло и отбросило в кювет.

В момент ДТП водители и 67, 45 и 24-летняя пассажиры транспортных средств были пристегнуты ремнем безопасности, а 10-месячный ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему никто не пострадал. Автомашины получили серьёзные механические повреждения.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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