Авария в Лунинецком районе

19 июля около 13:00 часов 43-летняя жительница Лунинецкого района управляла автомашиной «Ситроен» и двигался по автодороге Н-58 «Лунинец — Ракитно» Лунинецкого района. На 1 километре указанной автодороги, по предварительной информации, при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству «Шкода» под управлением 24-летнего гражданина Украины, который двигался во встречном направлении. Транспортное средство «Ситроен» после столкновения развернуло и отбросило в кювет.

В момент ДТП водители и 67, 45 и 24-летняя пассажиры транспортных средств были пристегнуты ремнем безопасности, а 10-месячный ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему никто не пострадал. Автомашины получили серьёзные механические повреждения.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома