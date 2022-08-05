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Автоклуб устраивает концертные туры по Лунинецкому району

05.08.2022
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4 августа автоклубом совместно с Язвинским СДК для детей ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» аг. Вулька-1 была проведена игровая программа «Спортивные игры»

В этот же день состоялся выездной концерт автоклуба совместно с Дятловичским ЦСДК в ГУ «ЛТЦСОН»
«Радости лучики дарим мы вам!» и выездной концерт автоклуба совместно с Дятловичским ЦСДК на зерноток аг.Дятловичи «Поклон хозяевам земли».

 

 

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