Автоклуб устраивает концертные туры по Лунинецкому району

4 августа автоклубом совместно с Язвинским СДК для детей ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» аг. Вулька-1 была проведена игровая программа «Спортивные игры»

В этот же день состоялся выездной концерт автоклуба совместно с Дятловичским ЦСДК в ГУ «ЛТЦСОН»

«Радости лучики дарим мы вам!» и выездной концерт автоклуба совместно с Дятловичским ЦСДК на зерноток аг.Дятловичи «Поклон хозяевам земли».