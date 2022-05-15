Беларусь продлевает до конца 2022 года безвиз для граждан Литвы и Латвии

С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

Срок действия введенного ранее упрощенного порядка пересечения границы Республики Беларусь гражданами ряда сопредельных с Беларусью государств истекает 15 мая.

«Данный жест доброй воли белорусской стороны стал наглядным подтверждением стремления нашей страны к сохранению добрососедских отношений с соответствующими государствами, дальнейшему развитию межличностных контактов между простыми людьми даже в условиях незаконного санкционного давления на Республику Беларусь, — отметили в МИД. — Практика «безвиза» продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Беларуси. После длительного ковидного перерыва наши соседи получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы. Традиционно весьма востребованы лечение и отдых в Беларуси. Не секрет, что такие поездки стали и хорошим экономическим подспорьем для людей, которые могли приобрести товары белорусского производства по более низким ценам, чем у себя на родине».

В ведомстве назвали отрадным, что многие из гостей сочли своим долгом отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетить исторические мемориалы в Беларуси, где в отличие от целого ряда стран-соседей чтят героев и помнят уроки той страшной трагедии.

«В течение месяца число граждан балтийских государств, посетивших Беларусь, неуклонно росло. И это несмотря на проводимую властями Литвы и Латвии откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивание своих граждан дезинформацией о ситуации в Беларуси. Удивляет тот факт, что добрые начинания белорусской стороны изначально были встречены фактически «в штыки» чиновниками соседних государств, а посещавшие Беларусь граждане подвергались шельмованию за распространение объективной информации о нашей стране», — обратили внимание в МИД Беларуси.

С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии. «Уверены, что данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа. Такой конструктивный подход, основанный на интересах прежде всего простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве