Общество

Беларусь продлевает до конца 2022 года безвиз для граждан Литвы и Латвии

15.05.2022
40

С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

Срок действия введенного ранее упрощенного порядка пересечения границы Республики Беларусь гражданами ряда сопредельных с Беларусью государств истекает 15 мая.

«Данный жест доброй воли белорусской стороны стал наглядным подтверждением стремления нашей страны к сохранению добрососедских отношений с соответствующими государствами, дальнейшему развитию межличностных контактов между простыми людьми даже в условиях незаконного санкционного давления на Республику Беларусь, — отметили в МИД. — Практика «безвиза» продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Беларуси. После длительного ковидного перерыва наши соседи получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы. Традиционно весьма востребованы лечение и отдых в Беларуси. Не секрет, что такие поездки стали и хорошим экономическим подспорьем для людей, которые могли приобрести товары белорусского производства по более низким ценам, чем у себя на родине».

В ведомстве назвали отрадным, что многие из гостей сочли своим долгом отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетить исторические мемориалы в Беларуси, где в отличие от целого ряда стран-соседей чтят героев и помнят уроки той страшной трагедии.

«В течение месяца число граждан балтийских государств, посетивших Беларусь, неуклонно росло. И это несмотря на проводимую властями Литвы и Латвии откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивание своих граждан дезинформацией о ситуации в Беларуси. Удивляет тот факт, что добрые начинания белорусской стороны изначально были встречены фактически «в штыки» чиновниками соседних государств, а посещавшие Беларусь граждане подвергались шельмованию за распространение объективной информации о нашей стране», — обратили внимание в МИД Беларуси.

С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии. «Уверены, что данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа. Такой конструктивный подход, основанный на интересах прежде всего простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of РОСТ ЦЕН. МАРТ прокомментировал апрельскую инфляцию

РОСТ ЦЕН. МАРТ прокомментировал апрельскую инфляцию

15.05.2022
Photo of Объявлен фотоконкурс «В кадре – детство» (Лунинецкий район)

Объявлен фотоконкурс «В кадре – детство» (Лунинецкий район)

15.05.2022
Photo of Ученики и педагоги Велутской СШ показали класс на республиканском уровне (Лунинецкий район)

Ученики и педагоги Велутской СШ показали класс на республиканском уровне (Лунинецкий район)

15.05.2022
Photo of Изменения в движении поезда ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ

Изменения в движении поезда ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ

15.05.2022
Photo of Премьер-министр: несмотря на санкции, белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно

Премьер-министр: несмотря на санкции, белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно

14.05.2022
Photo of Кто лучшие туристы в Лунинецком районе? Определили!

Кто лучшие туристы в Лунинецком районе? Определили!

14.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть