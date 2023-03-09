Безвозмездные субсидии на открытие своего дела получили более 100 безработных Брестской области

В Брестской области в 2022 году содействие для организации самозанятости было оказано 104 безработным. На эти цели из средств бюджета фонда социальной защиты затрачено Br386,8 тыс., сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ирина Федчик.

81 получатель субсидии вложил средства в организацию предпринимательской деятельности, 21 стал ремесленником, еще двое бывших безработных занялись оказанием услуг в сфере агроэкотуризма. Самыми популярными среди видов деятельности новоявленных предпринимателей оказались техническое обслуживание и ремонт автомобилей (выдано 10 субсидий), розничная торговля (11), услуги парикмахерских и салонов красоты (9), строительные и отделочные работы (8).

Среди получателей субсидий — 54 женщины. Большинство (84 человека) прошли обучение основам предпринимательской деятельности.

Из общего количества безработных, получивших финансовую поддержку для организации самозанятости, 24 человека проживают в сельской местности, 13 — в малых городах. Большинство субсидий выделены в Бресте — такой возможностью воспользовались 33 безработных. В Барановичах финансовую поддержку государства получили 27 человек, в Пинске и Лунинецком районе по 4, в Кобринском районе — 8.

В большинстве районов квота на субсидии не была использована полностью. Например, в Дрогичинском районе выдали четвертую часть субсидий от возможного, в Пружанском — одну пятую, в Ивановском — и того меньше. В Брестском, Каменецком, Пинском районах не выдано ни одной субсидии.

В этом году для организации самозанятости безработным планируется выделить не менее 45 субсидий. Для города ее размер составляет 11 бюджетов прожиточного минимума, или Br3,7 тыс. Если безработный зарегистрирован в сельской местности или районе с напряженной ситуацией на рынке труда, выплата составит 15 БПМ (Br5,1 тыс.).

В перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, определенный Министерством труда и социальной защиты, в этом году включены Брестский, Ганцевичский, Дрогичинский и Малоритский районы.

belta.by

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