«Благословение Митрополита и почётные гости, зарплаты лунинчан, а также нерадивые соседи и старые способы «развода» — читайте в газете «Лунінецкія навіны» за 22 февраля
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 22 февраля:
— Проект обновленной Концепции национальной безопасности
— Беларусь: о справедливости в историческом, геополитическом и социальном контексте
— У сувязі са святкаваннем Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь узнагароджаны жыхары Лунінецкага раёна
— Благословение Митрополита передал лунинчанам Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий
— «Белая Русь»: и объединение, и партия
— Заробкі ў Лунінецкім раёне: ці своечасова і ў каго больш?
— 26 год прысвяціў службе ва Узброеных Сілах маёр Станіслаў ШАРУДА з Лунінца
— Конкурс эсэ, прысвечаны 105-годдзю Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і падарункі ад “Лунінецкіх навін”
— Первый спортивный успех детей из Микашевич
— Наши дети: двойняшкам из Микашевич нужна помощь в лечении ДЦП
— Собака лает, музыка «гремит»… Как повлиять на нерадивых соседей?
— ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство многоквартирного дома в Лунинце
— Газовая плита: почему и когда её нужно менять
— Старые способы «развода» в интернете не теряют своей актуальности
— Ремесленный сбор: изменен порядок уплаты
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