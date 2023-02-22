«Благословение Митрополита и почётные гости, зарплаты лунинчан, а также нерадивые соседи и старые способы «развода» — читайте в газете «Лунінецкія навіны» за 22 февраля

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 22 февраля:

— Проект обновленной Концепции национальной безопасности

— Беларусь: о справедливости в историческом, геополитическом и социальном контексте

— У сувязі са святкаваннем Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь узнагароджаны жыхары Лунінецкага раёна

— Благословение Митрополита передал лунинчанам Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий

— «Белая Русь»: и объединение, и партия

— Заробкі ў Лунінецкім раёне: ці своечасова і ў каго больш?

— 26 год прысвяціў службе ва Узброеных Сілах маёр Станіслаў ШАРУДА з Лунінца

— Конкурс эсэ, прысвечаны 105-годдзю Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і падарункі ад “Лунінецкіх навін”

— Первый спортивный успех детей из Микашевич

— Наши дети: двойняшкам из Микашевич нужна помощь в лечении ДЦП

— Собака лает, музыка «гремит»… Как повлиять на нерадивых соседей?

— ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство многоквартирного дома в Лунинце

— Газовая плита: почему и когда её нужно менять

— Старые способы «развода» в интернете не теряют своей актуальности

— Ремесленный сбор: изменен порядок уплаты

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