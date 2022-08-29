Благоустройство Лунинца: в приоритете – зеленая зона

Многие жители райцентра помнят 2005 год, когда Лунинец принимал областные Дожинки. Именно тогда в городе был проделан колоссальный объем работ по благоустройству, что сделало его современным, цветущим и чистым. Но время не стоит на месте и диктует новые требования. Коммунальной службой порядок постоянно поддерживается, создаются новые клумбы, облагораживаются кое-где «зеленые» участки… Но этого недостаточно, чтобы сегодня придать Лунинцу более современный облик и эстетичность. Стало очевидно, что некоторые объекты инфраструктуры непрезентабельного вида не соответствуют градостроительным нормам и архитектурному решению по развитию города.

О том, какие изменения ожидаются в ближайшее время, рассказал заместитель председателя райисполкома Сергей Черненко:

– В рамках исполнения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2021 г. №331 «О перечнях мест размещения (маршрутов движения) отдельных торговых объектов и объектов общественного питания», Лунинецкий райисполком принял решение №1206 от 11.07.2022 г. В нем содержится перечень мест размещения нестационарных торговых объектов в райцентре, которые должны быть в указанные сроки заменены. Так, полностью предусмотрена замена 9 павильонов за универмагом (на верхнем снимке). Столько же торговых точек планируется убрать. Хозяевам будет предложено несколько мест, где они смогут возвести новые объекты. В соответствии с «Генеральным планом Лунинца», утвержденным решением №131 Лунинецкого районного Совета депутатов от 07.07.2020 г., по улице Красная возле дома 165 будет ландшафтно-рекреационная зона, на которой, согласно регламента, не предусмотрено размещение торговых павильонов, стационарных сооружений и других видов застройки. Это предложение было внесено после общественного обсуждения. Данная территория предназначена для повседневного отдыха населения всех возрастных групп – детей, молодежи, пенсионеров. В настоящее время всем, чьи павильоны находятся возле дома №165 по улице Красной, подбираются новые площадки в жилых зонах для размещения торговых объектов в шаговой доступности для горожан.

Также планируется по центральным улицам осовременить автобусные остановки. Повторяемые визуальные акценты остановочных павильонов создают эстетическую атмосферу дороги. В городской среде они являются необходимыми элементами в благоустройстве территорий и выполняют роль своеобразных уличных ориентиров. Из 50 остановочных пунктов в Лунинце пока планируется модернизировать 12.

Хочется надеяться, что этим благоустройство не закончится. И с каждым годом наш город будет становиться еще более зеленым, комфортным и удобным